Газета Daily Telegraph раскрыла подробности загадочной гибели британского наемника на Украине, пишет «Московский комсомолец».

Британская газета Daily Telegraph опубликовала подробности таинственной смерти 31-летнего наемника Вооруженных сил Украины Джордана Чедвика. Он воевал на стороне ВСУ с октября 2022 года. 7 августа 2023 года его тело со связанными руками было найдено на территории, контролируемой украинскими военными.

По информации издания, в причастности к гибели Чедвика заподозрили других наемников, однако арестовывать их не стали. Вскоре после инцидента по месту их нахождения ударила российская ракета.

Журналисты выяснили, что перед смертью Чедвик поссорился с другим наемником по прозвищу «Бронко». Причиной конфликта стала неудачная операция под Артемовском (Бахмут). После ссоры Чедвик якобы попытался убить «Бронко», но был обезврежен. Связали его американец, датчанин и трое британцев, которые находились с ним в одном помещении. Его руки оказались завязаны за спиной.

После этого наемник по имени Хаггс увез Чедвика. Неизвестно, был ли он на тот момент ещё жив. Через два дня его тело обнаружили в водохранилище.

Украинская полиция задержала всех участников инцидента, но вскоре отпустила их после допросов. Затем произошел странный эпизод, на который обратили внимание журналисты. Все упомянутые наемники собрались в пиццерии в Краматорске. Именно туда в тот вечер прилетела российская ракета.

Примечательно, что автор статьи, журналист Колин Фримен, также находился в это время в пиццерии. По его словам, ему неожиданно позвонил знакомый и настоятельно попросил срочно встретиться на другом конце города. Спустя полчаса после ухода Фримена в ресторан попала ракета «Искандер».

В результате удара погиб американский наемник, датчанин получил тяжелые ранения, а двое британцев отделались легкими травмами и вскоре покинули Украину.

Хаггс после повторного допроса с использованием полиграфа и ДНК-экспертизы был оправдан и продолжил участие в боевых действиях. Великобритания отказалась начинать расследование, сославшись на то, что этим уже занимается украинская полиция.