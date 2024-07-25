Четверг, 25 июля, 2024

В Рязани благоустроят ярмарку в Дашково-Песочне 

Автор: 7info7

Опубликовано

Ярмарочное пространство в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани благоустроят осенью. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, выступая на пленарном заседании конференции «Потребительский рынок нового времени: 10 лет в условиях санкций». Мероприятие прошло 25 июля и было приурочено ко Дню работника торговли.

«Ярмарки ― хорошая возможность сельхозтоваропроизводителям представить свои продукты, а потребителям ― получить качественный товар, ― отметила Юлия Швакова. ― В 2023 году мы благоустроили две площадки, в этом году планируем сделать еще одну».

Благоустройством территории займется региональной Агентство развития бизнеса. Ранее Агентство привело в порядок ярмарки у ЦНТИ в Московском районе и у ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево. Предполагается, что новая площадка для ярмарки выходного дня расположится около ТЦ «Европа» на улице Новоселов. На ней смогут разместиться порядка 60 участников. Для них также будет сделана удобная парковка рядом с торговыми местами. Благодаря этому продавцы будут свободно разгружать товар и не создавать неудобства для покупателей.

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