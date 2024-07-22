Евгения Калинец: «Тополиный пух» уносит куда-то, где можно просто жить и наслаждаться летом, которое, кажется, никогда не закончится

1 августа в широкий прокат выходит комедия «Тополиный пух» (16+) производства Good Story Media и ТНТ. Это три новеллы, каждая из которых повествует об одном и том же событии с неожиданной точки зрения одного из трёх главных героев.

Одну из ролей в фильме сыграла актриса Евгения Калинец. В «Тополином пухе» она предстанет перед нами в роли Лены. В интервью корреспонденту 7info Евгения рассказала о своей героине, о себе и, конечно, о предстоящей премьере.

Что привлекло вас в сценарии фильма «Тополиный пух»?

Сценарий привлек меня, прежде всего, своей лёгкостью, прочитала его на одном дыхании. В нем много юмора и, конечно, любви. Милые, смешные и трогательные персонажи вопреки всем трудностям не сдаются и идут к своему счастью. Эта тема очень мне импонирует!

Кадры из фильма «Тополиный пух»

Вы играете Лену. Какая она – ваша героиня?

У моей Леночки совсем немного экранного времени, но про неё можно успеть понять, что она человек практичный и целеустремленный. Она точно знает, чего хочет и как это можно получить.

А в жизни вы бы подружились с такой девушкой?

Да, думаю, я могла бы с ней подружиться. (улыбается). Она реалистка, такие люди могут дать дельный совет в бытовых вопросах таким мечтателям, как я.

«Тополиный пух» – очень тёплое название для фильма. Я бы даже сказала, ностальгическое. А у вас какие ощущения и эмоции оно вызывает?

«Тополиный пух» действительно уносит куда-то в воспоминания детства, летние каникулы, туда, где тепло и некуда спешить. Где можно просто жить, веселиться и наслаждаться летом, которое, кажется, никогда не закончится.

Почему этим летом стоит посмотреть «Тополиный пух»?

Я думаю, это отличный повод встретиться с друзьями, всем вместе посмотреть фильм, беззаботно посмеяться над героями. А, может, для кого-то фильм через такую легкую форму станет важным знаком, чтобы не опускать руки, взять ответственность за свою жизнь и счастье.

Фото со съёмочной площадки фильма «Тополиный пух»

Евгения, значимая часть работ в вашем портфолио занимают сериалы. Но одно дело сниматься, а другое – смотреть. Нравятся вам российские сериалы? Смотрите их? Какой жанр по душе?

Конечно, я смотрю российские сериалы и кино. Всегда интересно наблюдать как развивается, меняется и в каком направление движется отечественная киноиндустрия. Контента сейчас очень много, всё охватить просто невозможно, но я всё равно стараюсь быть в теме. Я многие жанры люблю. Уважаю и драмы, и трагикомедии, и исторические картины. Но особо могу выделить психологические триллеры и детективы.

А следите за зарубежными сериальными новинками? Что из последнего просмотренного наиболее запомнилось?

Конечно. В списке моих любимчиков «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Озарк», «Фарго» и многие-многие другие.

Евгения, съёмки в сериале и съёмки в фильме – что даётся вам проще и что сложнее?

Мне кажется сложность съёмочного процесса зависит не столько от того, сериал это или полный метр, а скорее от объёма исполняемой роли, насколько персонаж тебе близок или наоборот. И если он кажется слишком простым как найти в нем изюминку и сделать интереснее.

Профессия актера очень энергозатратная. Как вы балансируете между работой и жизнью?

Я очень люблю свою профессию, и когда работаю, одновременно и трачу энергию, и наполняюсь ею. (улыбается). Наполняюсь, когда смотрю хорошие спектакли или отправляюсь в путешествие в новое место. Ещё люблю побыть одна у воды, почитать, встретиться с друзьями. Очень помогает просто сменить деятельность, можно рисовать, петь или танцевать, но самое главное – хорошо выспаться!

Опишите свой идеальный выходной.

Где-то за городом на природе, когда никуда не надо спешить, а просто наслаждаться общением с близкими людьми.

Если бы вы превратились в мелодию – какой бы она была?

Интересный вопрос, самой бы хотелось послушать. Знаю точно, в ней звучали бы альты, скрипки и фортепияно (улыбается).

Фото из личного архива Евгении Калинец

О фильме:

Главный герой – одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдается… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю – мужу своей бывшей жены (Антон Васильев). В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова), у которой уже есть парень (Антон Филипенко) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное. Фильм пронизан светом, солнцем, юмором и… гипоаллергенным тополиным пухом!

Действия картины разворачиваются в вымышленном городе Верхнекамск, а съемки прошли в Таганроге. Авторами идеи и сценаристами выступили Илья Петрухин и Олег Гольдфайн, работавшие над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссер-постановщик – Артем Лемперт (дебют полного метра, ранее – сериалы «Ольга», «Конная полиция» и др.), при участии Кирилла Клепалова. Оператор-постановщик – Кирилл Клепалов («Дурак», «Я худею», «Ольга»).

В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Олег Тополянский, Гоша Куценко, Илья Борисов, Полина Шашуро, Андрей Титченко, Евгения Калинец, Руслан Габидуллин, Илья Варанкин, Настя Бэдбарби, Андрей Григорьев-Аполлонов («Иванушки International») и др.