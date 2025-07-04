С начала года более 1 700 рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

С начала 2025 года в Рязанской области материнский капитал на улучшение жилищных условий направило 1 734 семьи. Это — одно из самых популярных направлений для использования средств маткапитала. Всего с начала года на такие заявления пришлось порядка 45%, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда.

В текущем году на эти цели Отделение СФР по Рязанской области перечислило семьям более 1 млрд 153 млн рублей, что составило 81,6 % всех средств, направленных в этом году на предоставление материнского капитала.

Потратить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на маткапитал, исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В этом случае потратить средства сертификата разрешается сразу после рождения или усыновления ребёнка.

Важно отметить, что с апреля 2020 года подать заявление на приобретение жилья в кредит (ипотеку) с использованием МСК стало возможно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Заявления и необходимые документы банки передадут Отделению СФР по Рязанской области по электронным каналам связи, что позволит ускорить распоряжение материнским капиталом.

Размер капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца будет увеличена до 221 895,14 рубля.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра СФР по телефону 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт – 9:00-18:00, пт – 9:00-16:45).