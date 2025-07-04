Ночной удар по военным объектам в Киеве и нескольких областях Украины можно без преувеличения назвать эпичным, пишет aif.ru.

Судя по видео и фото из столицы Украины, город до сих пор пылает. Облака черного дыма плотной пеленой накрыли несколько районов. По телевидению и в Telegram-каналах призывают не выходить на улицу из-за высокой концентрации продуктов горения в воздухе.

Частично разрушена железнодорожная инфраструктура, движение поездов в западном направлении ограничено. На участках железной дороги образовались заторы из составов.

Уничтожена батарея ЗРК Patriot: поражены как пусковая установка, так и РЛС. Местные паблики сообщают о взрывах, вызванных повторной детонацией боеприпасов.

Военный эксперт Юрий Подоляка пишет:

«Судя по обрывочным данным, наши ракетчики и операторы БПЛА вслед за батареей “Пэтриот” в Жулянах (на правом берегу) вывели из строя и вторую батарею этих комплексов в аэропорту Борисполь».

В результате воздушных атак частично разрушен авиазавод, выпускающий ударные БПЛА для украинской армии.

Telegram-канал «Военное дело» сообщает:

«Огнем охвачена территория огромной промзоны Научно-производственного центра технической диагностики “Техдиагаз”».

В Минприроды Украины подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве, местных жителей просят без надобности не выходить на улицу, особенно людей с заболеваниями лёгких.

Радиационный фон в городе остается в пределах нормы.

Пока это лишь первые данные о пораженных объектах ВСУ в ходе ночного удара. Ожидается, что число подтвержденных целей будет расти.