Рязаньстат назвал самые прибыльные отрасли работы рязанских предприятий

По данным Рязаньстата, в январе-апреле 2025 года совокупная прибыль организаций Рязанской области увеличилась на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За четыре месяца текущего года общая сумма прибыли организаций составила 35,1 млрд рублей.
Доля прибыльных организаций – 75,2%, убыточных – 24,8%.
Самая высокая прибыль – 19,5 млрд рублей – получена предприятиями обрабатывающих производств, 5,1 млрд рублей – сельского хозяйства, 3,3 млрд рублей – оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта.
Общая сумма убытка рязанских предприятий составила 3,7 млрд рублей, что на 4,8% больше значения января-апреля 2024 года.
Информация приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций.
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