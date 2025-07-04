С 5 июля в России вводится уголовная ответственность за дропперство

Полиция Рязани напомнила жителям, что с 5 июля 2025 года вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за дропперство — участие в схемах обналичивания и перевода средств, похищенных мошенниками.

Под действие закона подпадают те, кто содействует преступникам, получая деньги на свои банковские счета, снимая их наличными или отправляя дальше по указанию злоумышленников.

Что считается дропперством

По новым нормам, к уголовной ответственности может быть привлечён любой человек, который:

передал банковскую карту или её реквизиты посторонним;



или её реквизиты посторонним; разрешил использовать банковские приложения на своём телефоне или компьютере;



на своём телефоне или компьютере; согласился за вознаграждение обналичить или перевести средства по указанию третьих лиц.



Ответственность и наказание

Если гражданин осознанно участвует в финансовых схемах, в которых используются деньги, похищенные у других лиц, его могут признать соучастником мошенничества. Такие действия теперь наказываются вплоть до лишения свободы.

Правоохранители подчёркивают, что даже если человек не знал о происхождении денег, его действия будут тщательно проверяться. Отсутствие внимательности и попытка легкого заработка через сомнительные схемы могут привести к уголовному делу.

Как защитить себя

Полиция рекомендует соблюдать базовые меры безопасности:

не передавайте карту и PIN-код третьим лицам ;



; не запускайте чужих в свои банковские приложения ;



; не соглашайтесь на предложения обналичить переводы от неизвестных;



от неизвестных; проверяйте источники поступлений, особенно если речь идет о крупных суммах.