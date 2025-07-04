Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов найден мёртвым

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна. По данным SHOT, топ-менеджер скончался на месте.

Труп утром 4 июля под окнами квартиры Бадалова на Рублёвском шоссе нашёл охранник.

Супруге топ-менеджера, увидевшей тело мужа, вызвали скорую помощь. Женщина находится в шоковом состоянии.

У Андрея Бадалова были проблемы с сердцем, сообщает Mash. По информации источника, на теле найденного под окном топ-менеджера был прикреплён холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга сердечной деятельности.