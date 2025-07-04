Адвокат объяснила, почему жена не может оставить мужа «ни с чем» при разводе

В случае развода совместно нажитое имущество делится между супругами поровну, напомнила адвокат Виктория Шабанова в беседе с NEWS.ru. Она подчеркнула, что популярный миф о том, что жена может оставить мужа «ни с чем», не соответствует закону.

Согласно статье 39 Семейного кодекса РФ, всё приобретённое в браке имущество считается общим — независимо от того, кто из супругов работал или зарабатывал больше. Исключение составляют личные подарки и наследство — их не делят.

По словам Виктории Шабановой, выплата алиментов возможна, если ребёнок остаётся с матерью, но бывают и обратные случаи. Суд оценивает обстоятельства, включая уровень дохода, участие в воспитании и фактические условия проживания.

«Закон стоит на принципах равенства и справедливости. Никто не может “раздеть мужчину как липку” — это устоявшийся, но ложный стереотип», — отметила юрист.

Адвокат рекомендует заранее оценить имущество и при необходимости обратиться за консультацией к юристу, чтобы реально понять, какое имущество подлежит разделу и на каких условиях.

Если есть спорные моменты — например, доли в бизнесе, ипотека, незарегистрированные вложения — лучше заранее собрать подтверждающие документы, отметил эксперт.