Миронов призвал проверить деятельность азербайджанских диаспор в регионах РФ

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное обращение Генеральному прокурору России Игорю Краснову с предложением провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и связанных с ними структур в регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба партии

Одним из поводов для обращения стало ДТП в Екатеринбурге, произошедшее 27 июня. По информации политика, участником инцидента стал сын главы национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шихлинского. Он, по предварительным данным, наехал на сотрудника правоохранительных органов, причинив ему телесные повреждения.

Проверка рынков и предприятий

Сергей Миронов в обращении просит взять под личный контроль расследование происшествия и проверить деятельность ряда крупных торговых объектов, включая рынки «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве.

Он отметил, что, по информации сетевого издания «Царьград», «за счёт таких рынков, как «Садовод» и «Фуд Сити», из страны вымывается большая денежная масса, а также осуществляется серый контрафакт. Кроме того, идёт чёрный нал, работники официально не оформляются, налоги не платятся. Это целый анклав, где ходят сумасшедшие наличные деньги… Там многократно находили нелегальных мигрантов, и непонятно, где и как живут эти «неучтённые» люди».

По мнению лидера СРЗП, в случае подтверждения этих фактов, необходимо оценить, насколько деятельность таких структур соответствует требованиям российского законодательства, и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Возможное иностранное влияние

В обращении также затрагивается вопрос двойного гражданства участников этнических сообществ, которое, по словам Миронова, «может использоваться третьими государствами для влияния на внутренние процессы в РФ». Он отметил, что ранее были задержаны подозреваемые в участии в организованной преступной группе, большинство из которых имеют российское гражданство.

Как подчеркивается в пресс-релизе, цель инициативы — обеспечение законности и общественной безопасности, а также повышение контроля над деятельностью организаций, действующих в форме национально-культурных объединений.