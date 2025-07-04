В России увеличатся выплаты по европротоколу

Водители, которые не смогли прийти к согласию об обстоятельствах ДТП, но оформили европротокол, смогут получить вдвое больше. С 5 июля максимальная выплата увеличена со 100 до 200 тысяч рублей. На компенсацию в пределах лимита можно рассчитывать, если есть фотофиксация повреждений.

Европротокол можно использовать, если вред причинен только машинам, участников двое и у каждого есть полис ОСАГО. По данным Банка России, в прошлом году так было оформлено более 40% всех ДТП, заявленных в системе ОСАГО. В 80% случаев размер страхового возмещения был менее 100 тысяч рублей.

«Нововведение должно стимулировать автомобилистов, попавших в аварию, заполнять документы без вызова сотрудников полиции. Тем более сегодня это быстрый и простой способ оформить ДТП. Можно использовать приложения «Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто» или то, что разработал страховщик. Электронные извещения оттуда сразу попадают в единую базу данных Национальной страховой информационной системы, а затем и в страховую компанию», — напомнила начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

Если у водителей нет разногласий, условия европротокола остаются прежними. Пострадавший может получить до 400 тысяч рублей при фотофиксации и до 100 тысяч рублей — при ее отсутствии.