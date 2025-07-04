Понедельник, 7 июля, 2025
15.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

В России увеличатся выплаты по европротоколу

Алексей Самохин
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Водители, которые не смогли прийти к согласию об обстоятельствах ДТП, но оформили европротокол, смогут получить вдвое больше. С 5 июля максимальная выплата увеличена со 100 до 200 тысяч рублей. На компенсацию в пределах лимита можно рассчитывать, если есть фотофиксация повреждений.   

Европротокол можно использовать, если вред причинен только машинам, участников двое и у каждого есть полис ОСАГО. По данным Банка России, в прошлом году так было оформлено более 40% всех ДТП, заявленных в системе ОСАГО. В 80% случаев размер страхового возмещения был менее 100 тысяч рублей.

«Нововведение должно стимулировать автомобилистов, попавших в аварию, заполнять документы без вызова сотрудников полиции. Тем более сегодня это быстрый и простой способ оформить ДТП. Можно использовать приложения «Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто» или то, что разработал страховщик. Электронные извещения оттуда сразу попадают в единую базу данных Национальной страховой информационной системы, а затем и в страховую компанию», — напомнила начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. 

Если у водителей нет разногласий, условия европротокола остаются прежними. Пострадавший может получить до 400 тысяч рублей при фотофиксации и до 100 тысяч рублей — при ее отсутствии.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА 

Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале
Семья и отношения

Ждал сына 15 лет, чтобы назвать его Семён Семёнов: в семье Натальи и Владимира родился седьмой ребенок

Семён оказался самым крупным при рождении ребенком в семье — 3990 грамм, а мальчиком только вторым. Теперь в семье Натальи и Владимира 5 дочек и 2 сыночка.
Культура и события

Семья, любовь и танцы! Афиша мероприятий Рязани 5-6 июля 

Рассказываем, где в Рязани пройдут самые теплые и веселые мероприятия в предстоящие выходные.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости мира

«КП»: у Зеленского остался единственный способ спасти Украину

Владимир Зеленский должен согласиться на мирное соглашение на условиях...

Последние новости

Общество

На территории Рязани и области объявили отбой угрозы атаки беспилотников

Угрозу атаки БАЛА объявили в Рязани и области 6 июля в 19:49. Информация о сбитых летательных аппаратах не поступала.
Происшествия

Обнаженный мужчина испугал детей в Ряжске

В поле на окраине Ряжска мужчина на вид лет 30-35 напугал детей своим видом. Рязанец был полностью обнажен.
Семья и отношения

Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля, опубликовал Рязанский ЗАГС

Середина лета — пик свадебного сезона. Считается, что созданные в июле семьи будут счастливыми, ведь для этого у молодоженов есть все основания — как минимум это их любовь.
Новости России

«Тяжелая потеря»: Гладков сообщил о гибели двух белгородцев из-за атаки ВСУ

Удар дрона ВСУ по легковому автомобилю унес жизни двух...
Общество

В Рязани и области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

Ранее 6 июля уже объявлялась угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение было опубликовано в 10:30, в 13:25 объявлен отбой.
Общество

Рязанское общество охотников и рыболовов возглавил Сергей Кузин

Общество возглавил Сергей Кузин — старший инспектор отдела государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.
Новости России

В России появились первые предложения туров в Афганистан

В российском сегменте интернета появились первые предложения туров в...
Происшествия

Автомобиль и три здания сгорели в Рязанской области за сутки

В Рыбновском районе 5 июля в 19:18 горел легковой автомобиль. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь уничтожил площадь в 1 квадратный метр.