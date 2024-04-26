«М5 Молл» пригласил рязанцев на музыкальные спектакли от Тульского театра кукол

Пресс-служба ТРЦ «М5 Молл» опубликовала афишу детских праздников на предстоящие выходные.

28 -29 апреля в «М5 Молл» маленьких гостей ждут много добрых и ярких впечатлений. В афише центра: музыкальные спектакли от Тульского театра кукол и увлекательная интерактивная история о сказочной принцессе.

28 апреля (воскресенье) в гости к рязанским зрителям в «М5 Молл» приедет труппа Тульского Государственного театра кукол с необычной версией истории про девочку, бабушку, волка и охотника – музыкальной постановкой «Еще раз про красную шапочку». Спектакль создан по пьесе Сергея Ефремова и Семёна Когана, режиссёр – Сергей Буряков.

В это день на сцене «М5 Молл» пройдут две постановки. Начало первого спектакля – в 14:00, второго – 16:00. Театральная сцена расположена в помещении у ресторана «Сковорода». Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

29 апреля (понедельник) – интерактивное представление «Холодное сердце».

Ребята не только познакомятся со сказочной историей принцессы Дисней, но и сами примут участие в постановке. В финале маленьких гостей ждет увлекательное крио-шоу.

Начало в 14:30, Место проведения: фудкорт «М5 Молл». Вход – СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 0+.

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