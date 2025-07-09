«Оленья луна» взошла над Рязанью

Над Рязанью взошла «Оленья луна». Фото публикует телеграм-канал «Топор. Рязань».

Полнолуние могут наблюдать рязанцы в ночь с 9 на 10 июля. Когда луна становится розовым, красным или оранжевым оттенком, это явление называют «Оленья луна». Название пришло к нам от индейцев, которые считали, что в это время у самцов оленей начинают отрастать новые рога.

«Оленью Луну» можно будет наблюдать также 10 июля, полная фаза Луны наступит в 23:37.