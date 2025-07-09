Малков прокомментировал уничтожение беспилотника над Рязанской областью

Губернатор Рязанской области Павел Малков в соцсетях прокомментировал уничтожение вражеского беспилотника над территорией региона. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, по данным Минобороны России в ночь на 9 июля над Рязанской областью сбит один вражеский БПЛА самолётного типа.
Павел Малков призвал рязанцев не приближаться к обломкам беспилотников, а сразу сообщать об опасной находке по телефону 112.
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