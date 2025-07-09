Малков прокомментировал уничтожение беспилотника над Рязанской областью

Губернатор Рязанской области Павел Малков в соцсетях прокомментировал уничтожение вражеского беспилотника над территорией региона. По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, по данным Минобороны России в ночь на 9 июля над Рязанской областью сбит один вражеский БПЛА самолётного типа.

Павел Малков призвал рязанцев не приближаться к обломкам беспилотников, а сразу сообщать об опасной находке по телефону 112.