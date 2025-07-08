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Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В одном из летних лагерей Челябинской области во время тихого часа произошёл шокирующий инцидент — группа подростков надругалась над семилетним мальчиком, сыном участника СВО. Родители пострадавшего утверждают, что сотрудники лагеря пытались скрыть произошедшее. Сам ребёнок долгое время молчал о случившемся.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в комментарии для издания «Абзац» заявила, что подросткам, совершившим это преступление, может грозить серьёзное наказание. По её словам, если родители не справились с воспитанием своих детей, необходимо применять к ним особые меры, включая помещение в учреждения закрытого типа.

«В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание. Если родители не справились — это уже факт, который нельзя игнорировать», — подчеркнула Волынец.

Пострадавшему мальчику необходима срочная помощь психологов. По словам омбудсмена, ребёнок должен чётко понимать, что он не виноват в случившемся и стал жертвой жестокости.

«Нет никаких оправданий для поступка этих подростков. Они должны понести максимально возможную ответственность. Кроме того, я считаю, что и дети, и их родители должны принести публичные извинения. Но важно, чтобы это было искреннее раскаяние — именно такой подход, как показывает практика, оказывает положительное влияние», — добавила Ирина Волынец.

Также ответственность может грозить и руководству лагеря — вплоть до уголовной. Вопрос о возможных нарушениях и сокрытии информации сейчас находится в стадии разбирательства.

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