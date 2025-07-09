Более 5 тонн опасной продукции уничтожили в Рязанской области

В Рязанской области уничтожили более 5 тонн опасной продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

В первой половине 2025 года сотрудники управления обнаружили у предпринимателей товары без маркировки и с истекшим сроком годности. Документов на данную продукцию у предприятий не было — вся она признана опасной.

Не соответствующую ГОСТам продукцию изъяли и утилизировали согласно правилам.