Раненый на пляже в Курске 5-летний мальчик пытался закрыть маму от атаки ВСУ

5-летний мальчик, получивший серьёзные ранения во время вчерашней атаки ВСУ на пляж в Курске, пытался закрыть собой маму. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Вечером во вторник, 8 июля, ВСУ ударили по Городскому пляжу в Курске. Во время налёта три человека погибли, шестеро пострадали, их доставили в больницу.

Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв, рассказал Хинштейн.

В Курскую областную больницу с пляжа доставлены шесть человек, состояние трёх пострадавших — тяжёлое. В том числе у 5-летнего Анатолия.

Мальчик, по словам очевидцев, во время атаки пытался закрыть собой самого близкого человека — свою маму. У него серьёзные ожоги. По словам Хинштейна, ребёнка с матерью в ближайшее время отправят на лечение в Москву.

Также получил ранение молодой парень, проходивший мимо пляжа. Услышав крики женщин и детей, он бросился на помощь, в этот момент сдетонировал боеприпас.

Хинштейн восхитился жителями Курской области, которые в самых трудных ситуациях стремятся помочь друг другу.

— Это дорогого стоит — никакие атаки врага не смогут сломить наших стойких, храбрых людей! Ничто не изменит нашей веры в Победу! — пишет врио губернатора в телеграм-канале.