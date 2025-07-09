Электричество восстановили на 11 улицах Рязани

В Рязани восстановили электричество на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба РГРЭС.

В городе 9 июля в 16:20 произошло отключение электроэнергии на одиннадцати улицах: Завражного проезд, Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Мопровский 1-й тупик, Мопровский 2-й переулок, Мопровский 3-й переулок, Профессора Никулина, Димитрова площадь, Вокзальная, Первомайский проспект.

Над решением проблемы работали две бригады. В 19:48 электроэнергия всех потребителей была восстановлена.

В РГРЭС извинились за доставленные неудобства. По всем вопросам, касающихся электроснабжения, обращаться по телефону 55-01-12.