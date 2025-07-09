Более 1,2 млн рублей алиментов выплатят жительнице Рязанской области

В Ухоловском районе восстановили права женщины на получение алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва организована проверка, которая показала, что судебными приставами в 2023 году необоснованно окончено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу заявительницы. После вмешательства прокуратуры производство возобновлено, произведён перерасчёт задолженности на сумму более 1,2 млн рублей.

Вопрос фактической выплаты алиментов поставлен на контроль прокуратуры.