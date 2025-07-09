Спецгостями игры-шоу «Однажды в Рязани на футболе» станут Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко

В Рязани 11 июля пройдет товарищеский футбольный матч «Однажды в Рязани на футболе». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Альтерон».

Товарищеский матч между ФК «Альтерон» и ФК «ОКА Молоко» пройдет 11 июля. Сбор состоится в 18:00. Начало матча — 19:00.

Специальные гости матча — Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко. Посетителей, помимо захватывающей игры, ждет автограф-сессия и фото со звездными гостями. Будет проводиться розыгрыш призов. Главный приз — PS5.

Матч состоится на стадионе «Спартак» в Рязани в 19:00.

Возрастное ограничение 18+.