Деньги на строительство новой скважины в Скопинском районе оперативно поручил выделить Павел Малков

По поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова заместитель Председателя Правительства региона Рустам Халиков посетил село Лопатино Скопинского района, где произошла авария в системе водоснабжения. Об итогах поездки он доложил главе региона в ходе рабочей встречи, которая прошла 9 июля.

По словам заместителя Председателя Правительства Рустама Халикова, в настоящее время в селе введен режим чрезвычайной ситуации. В населенном пункте вышла из строя артезианская скважина, которая не подлежит восстановлению. Без воды остались около 400 домовладений, это порядка 700 жителей. Для граждан обеспечен подвоз технической воды, задействовано три единицы спецтехники с цистернами. Маломобильным гражданам, инвалидам, многодетным семьям организована доставка на дом. Также открыт пункт выдачи бутилированной воды на базе местной администрации. Создан контакт-центр, куда граждане могут позвонить и сообщить о своих потребностях.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что из резервного фонда Правительства Рязанской области будут выделены средства на строительство новой скважины в с. Лопатино.

«Все документы о выделении средств на решение этой проблемы должны быть подготовлены максимально оперативно. В самое ближайшее время нужно начинать работы на месте и сделать все как можно быстрее, – сказал губернатор. – Нужно встретиться с людьми, еще раз разъяснить ситуацию, держать на контроле обеспечение жителей водой, возникающие у людей вопросы отрабатывать».

Губернатор на встрече также акцентировал внимание на пожароопасной ситуации в регионе. Он отметил, что работа, проведенная в этом году, включая опашку территорий, дала положительный результат, и в настоящее время лесных пожаров не допущено.

Рустам Халиков доложил главе региона, что в целях обеспечения пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и недопущения перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты с 9 июля 2025 года и до особого распоряжения установлен особый противопожарный режим. Рустам Халиков сообщил также об обучении добровольных пожарных, которое стартовало с 27 июня и проводится совместно с московскими специалистами. Семинары уже состоялись в Клепиковском и Скопинском районах. Добровольцы получают навыки работы с техникой, применения спецсредств, координации в период ЧС, а также оказания первой медицинской помощи.

На встрече обсуждались также вопросы поддержки добровольных пожарных команд в вопросах обеспечения пожарно-техническим вооружением.