Четверг, 25 апреля, 2024

В Касимове Следком проводит проверку после жалоб жителей на УК

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/su_skr62

В Касимове следователями СК организована проверка размещенных в публичном пространстве сведений о нарушении жилищных прав граждан, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Сегодня в социальных медиа появились публикации о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией многоквартирного жилого дома в городе Касимове, в результате чего в здании протекает крыша, затоплены подвальные помещения, электропроводка изношена.

Следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В рамках проверки следователем СК будет проведен осмотр дома, опрошены жильцы, руководство управляющей компании, изучена необходимая документация, а также выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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