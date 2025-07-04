Угроза атаки БПЛА восемь часов сохраняется в Рязанской области

В Рязанской области восемь часов сохраняется угроза атаки беспилотников. Соответствующие данные предоставляет РСЧС.

Угроза атаки была объявлена в регионе в 15:09 4 июля. Затем её продлили в 18.48. Сообщения о том, что угроза сохраняется, рязанцы получили в 23:04.

Напомним, сегодня в Рязанской области силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в период с 16 до 18 часов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что при налёте БПЛА никто не пострадал, материальный ущерб оценивается.

Во время объявленной угрозы атаки БПЛА рязанцев просят быть внимательными и осторожными. Сохраняйте спокойствие, отойдите от окон, находитесь в безопасном месте до сигнала «отбой». Связь с экстренными службами доступна по номеру 112.

Ранее рязанцам напомнили, что нужно делать, если обнаружил обломки беспилотника или увидел беспилотник в небе.