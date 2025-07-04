Три беспилотника сбили над Рязанской областью

Днём в пятницу, 4 июля, в Рязанской области работала ПВО. В регионе сбивали украинские беспилотники, информирует Минобороны РФ.

По сообщениям оборонного ведомства, с 16 до 18 часов по московскому времени в России было сбито 16 БПЛА. Очередной налёт беспилотников ВСУ пришёлся на несколько регионов.

11 БПЛА перехватили и уничтожили над Брянской областью. Три беспилотника сбили в Рязанской области. По одному беспилотнику — в Смоленской и Орловской областях.

Тем времени беспилотная опасность в Рязанской области сохраняется. Будьте осторожны! Не подходите к окнам, находитесь в безопасном месте до сигнала «отбой».

Напомним, ранее жители Рязани услышали серию громких хлопков.