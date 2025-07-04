Рязанцам напомнили, что делать, если нашёл обломки БПЛА

После очередного налёт украинский беспилотников на Рязанскую область жителям региона напомнили, что делать, если увидел обломки БПЛА. Инструкция опубликована 4 июля в телеграм-канале опергруппа.

Рязанцам напоминают: при обнаружении БПЛА или обломков беспилотника нужно позвонить по телефону 112 или сообщить о них через мобильное приложение РАДАР.НФ Приближаться к обломкам ни в коем случае нельзя.

— Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить 112. Просим не выкладывать фото и видео в соцсети. Это выгодно только противнику, — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязанской области сбили три беспилотника ВСУ.