Рязанцам напомнили, что делать, если нашёл обломки БПЛА

После очередного налёт украинский беспилотников на Рязанскую область жителям региона напомнили, что делать, если увидел обломки БПЛА. Инструкция опубликована 4 июля в телеграм-канале опергруппа.
Рязанцам напоминают: при обнаружении БПЛА или обломков беспилотника нужно позвонить по телефону 112 или сообщить о них через мобильное приложение РАДАР.НФ Приближаться к обломкам ни в коем случае нельзя.
Напомним, в Рязанской области сбили три беспилотника ВСУ.
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