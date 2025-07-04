Павел Малков: В Рязанской области оценивают материальный ущерб после уничтожения украинских БПЛА

Во время налёта украинских БПЛА на Рязанскую область никто не пострадал. После уничтожения беспилотников силами ПВО в регионе оценивают материальный ущерб, заявил губернатор Павел Малков в своём telegram-канале.

4 июля в Рязанской области в период с 16 до 18 часов сбили три беспилотника. Украинский БПЛА в этот период перехватили и уничтожили также в других регионах. Больше всего — в Брянской области, 11 единиц. По одному беспилотнику уничтожили в Смоленской и Орловской областях.

Тем временем в Рязанской области сохраняется опасность беспилотного налёта. Соблюдайте правила безопасности, не подходите к окнам, находитесь в безопасность месте до объявления сигнала «отбой».

Напомним, ранее жители Рязани услышали серию громких хлопков