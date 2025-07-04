На Рязанскую область надвигается очередная волна похолодания

Очередная волна похолодания надвигается на Рязанскую область. Правда, понижение температуры в этот раз будет не столь ощутимым, как в начале недели, когда столбики термометров буквально демонстрировали сентябрьские или даже октябрьские показатели.

В субботу, 5 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. В некоторый районах возможна гроза.

Порывы ветра ночью будут достигать 3-8 м/с, днём — 5-10 м/с. В ночные часы по области ожидается от +10 до +15 градусов. Днём воздух максимум прогреется от +19 до +24 градусов. Отметим, что в пятницу на регион обрушилась долгожданная жара, термометры показывали 30 градусов. Но, как можно заметить, оказалась она вовсе не долговечной.