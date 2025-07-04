Вопросы благоустройства микрорайона Дягилево обсудили в рязанской администрации

В рамках приёма граждан, который мэр Виталий Артёмов провёл 4 июля в горадминистрации, обсудили вопросы благоустройства микрорайона Дягилево.

Заявители выступили с предложением восстановить систему ливневой канализации на улицах Белякова и Забайкальской, регулярно проводить уборку муниципальных территорий, восстановить пешеходные тротуары и мостики, а также навести порядок в зеленой зоне рядом со школой №21.

По всем поступившим обращениям жителю даны необходимые разъяснения. Структурным подразделениям глава администрации города дал соответствующие поручения.