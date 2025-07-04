Рязанцы испугались звуков фейерверка во время угрозы атаки БПЛА

В Рязани и в Рязанской области 4 июля уже более восьми часов сохраняется угроза атаки БПЛА. Однако кто-то, игнорируя предупреждения РСЧС, запустил фейерверк, тем самым серьёзно напугав людей.

Сообщается, что громкие звуки фейерверка вечером услышали жители улицы Пугачёва. Местных жителей они, с одной стороны, не на шутку испугали, с другой, — возмутили. Рязанцы обсуждают произошедшее в телкграм-канале «Топор 18+ Рязань»:

— Улица Пугачева, долбят салюты в момент опасности по БПЛА, так ещё и ночью, ну что за люди… — пишет автор поста.

— Так ведь улица же Пугачёва !!! Вот и пугают окружающих!!!

Тем временем беспилотная опасность в регионе сохраняется. Сегодня вечером в Рязанской области сбили три беспилотника.