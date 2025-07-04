На свидание – на тракторе в поле. Рязанский ЗАГС рассказал историю любви молодожёнов Александра и Анастасии

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать трогательные истории знакомства и любви рязанских молодожёнов. 4 июля свадьбу сыграли Александр и Анастасия, о том, как их судьбы слились воедино, рассказала руководитель ведомства Елена Сорокина.

– Вас когда-нибудь катали по полю на тракторе? А через поле по 5 км бегали к вам на свидание? Каждый день! После работы! В истории любви Александра и Анастасии всё это было, – пишет Сорокина.

Молодожёны познакомились 5 лет назад в компании братьев девушки. Причём Александр знал братьев лет 13, а вот Настю тогда увидел впервые. Девушка тоже не знала парня до этого. Возможно, они просто не замечали друг друга.

– На момент знакомства оба были в отношениях. Но искра была — и очень сильная! 4 года не общались. А потом снова встретились. Да, и прогулки на тракторе, и на свидание — через поле — всё это их история. Очень личная и трогательная, – рассказала руководитель ЗАГС.