На свидание – на тракторе в поле. Рязанский ЗАГС рассказал историю любви молодожёнов Александра и Анастасии

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать трогательные истории знакомства и любви рязанских молодожёнов. 4 июля свадьбу сыграли Александр и Анастасия, о том, как их судьбы слились воедино, рассказала руководитель ведомства Елена Сорокина.
Молодожёны познакомились 5 лет назад в компании братьев девушки. Причём Александр знал братьев лет 13, а вот Настю тогда увидел впервые. Девушка тоже не знала парня до этого. Возможно, они просто не замечали друг друга.
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