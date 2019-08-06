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В Скопинском районе отметили День железнодорожника

В преддверии профессионального праздника – Дня железнодорожника, в субботу 3 августа в рабочем посёлке Павелец Скопинского района прошли торжественные мероприятия, посвящённые этому дню. Для данного населённого пункта это один из главных праздников в году, ведь вся его история неразрывно связана с железной дорогой.

Открывая торжество, к работникам и ветеранам отрасли обратился заместитель главы администрации Скопинского района по социальной политике Александр Соловьев. Он подчеркнул значение их нелегкого и значимого в масштабах страны труда и вручил Почетные грамоты и Благодарности главы администрации Скопинского района лучшим труженикам. Глава Павелецкого городского поселения Александр Авдохин и председатель Совета депутатов Михаил Фетисов присоединились к словам поздравлений.

На протяжении всего праздника большой и разнообразной концертной программой павельчан радовал творческий коллектив Павелецкого ДК, а юные представители поселка, с самого утра принимавшие непосредственное участие в спортивных состязаниях, подготовленных сотрудниками отдела по сорту и туризму, вечером от души веселились на игровом комплексе. Завершился праздник танцами под открытым небом.

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