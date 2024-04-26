Пятница, 26 апреля, 2024

Пенсии вырастут с 1 мая: кому и когда ждать надбавок?

Автор: 7info

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«Парламентская газета» рассказала, как вырастут пенсии в России с 1 мая. Рост выплат будет не у всех, но для некоторых жителей страны пенсии вырастут существенно.

  1. Прибавка к пенсии за возраст положена пожилым людям, которые отметили 80-летие в апреле. В мае им будет на 100% увеличена фиксированная выплата к пенсии. Выплаты вырастут на 8 134 рубля 88 копеек.

Если человек уже получает удвоенную фиксированную выплату (например, по инвалидности), то при достижении 80 лет ему не положена дополнительная надбавка.

  1. Перерасчет надбавки за вредные условия труда проведут членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. В мае им пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии.

Выплаты положены за работу в тяжелых условиях.

Из чего формируется: Из средств, которые за них перечисляет работодатель.

Как часто пересчитывают: 4 раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер индивидуален для каждого и зависит от стажа и среднемесячного заработка.

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