Пенсии вырастут с 1 мая: кому и когда ждать надбавок?

«Парламентская газета» рассказала, как вырастут пенсии в России с 1 мая. Рост выплат будет не у всех, но для некоторых жителей страны пенсии вырастут существенно.
- Прибавка к пенсии за возраст положена пожилым людям, которые отметили 80-летие в апреле. В мае им будет на 100% увеличена фиксированная выплата к пенсии. Выплаты вырастут на 8 134 рубля 88 копеек.
Если человек уже получает удвоенную фиксированную выплату (например, по инвалидности), то при достижении 80 лет ему не положена дополнительная надбавка.
- Перерасчет надбавки за вредные условия труда проведут членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. В мае им пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии.
Выплаты положены за работу в тяжелых условиях.
Из чего формируется: Из средств, которые за них перечисляет работодатель.
Как часто пересчитывают: 4 раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Размер индивидуален для каждого и зависит от стажа и среднемесячного заработка.