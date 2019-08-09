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В Кадомском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», обслуживающие Кадомский район, задержали злоумышленника, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев в Никольском лесничестве. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратились сотрудники прокуратуры Кадомского района. Они совместно с работниками леснадзора объезжали лесные массивы района и обнаружили следы вырубки деревьев в Никольском участковом лесничестве, причем документов на разрешение заготовки древесины с этой территории оформлено не было.

Полицейские выехали на место, осмотрели незаконную делянку и обнаружили следы трактора, на котором, возможно, были вывезены бревна. Эти следы указали направление поиска. Вскоре в ходе опроса жителей ближайших населенных пунктов, расположенных в этом направлении, участковые уполномоченные полиции выяснили, что к незаконной рубке пяти деревьев причастен 57-летний житель деревни Сумерки.

По предварительной информации, мужчина, не оформив разрешения на вырубку, незаконно заготовил деревья на дрова. Ранее этот житель Кадомского района уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с хищением леса.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

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