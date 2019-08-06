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Опубликованы фото и видео с места аварии с семью погибшими

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила официальную информацию о ДТП с семью погибшими в Сасовском районе.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пять часов утра во вторник, 6 августа, на 405-м километре автодороги М5 «Урал». 30-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», двигавшийся со стороны Москвы, выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником «Тойота Ланд Крузер 100» под управлением 58-летнего водителя.

По данным полиции, в аварии погибли водитель микроавтобуса и пять пассажиров, в том числе и ребёнок. Ещё шестеро пассажиров микроавтобуса, включая ребёнка, а также водитель «Тойоты» и его пассажир, получили травмы. Позднее появилась информация, что скончался один из пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, в том числе и руководство УГИБДД УМВД России по Рязанской области. Движение на трассе не закрыто, правда, оно работает в реверсивном режиме.

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