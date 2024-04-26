Маффин вместо кулича: можно ли заменить традицию?

В преддверии Пасхи в социальных сетях набирает популярность новый тренд — пасхальные маффины. Эта выпечка, напоминающая куличи, но с обильной начинкой внутри, вызвала бурные обсуждения.

Можно ли заменить куличи маффинами? На этот вопрос ответил иерей Иоанн Авдюшин, клирик Екатеринбургской епархии:

— Кулич, безусловно, может быть с начинкой: цукаты, орехи, изюм или шоколадные крошки — большинство куличей как раз с такой начинкой делается. Но то, что изображено на картинке, куличом не является, — считает священник.

По словам иерея, кулич делается по давно известному рецепту. На Пасху освящаются именно куличи, но не пончики, рогалики или булочки с корицей.

Итак, «православные маффины» не совсем соответствуют традициям.

Но священник напоминает: главное в Пасхе — это не правильные кулинарные изделия, а радость Воскресения Христова.

Православные в Пасху радуются тому, что Христос воскрес, а не сводят праздник к кулинарным изыскам.