Суббота, 4 мая, 2024

Наступает единственный день в году, меняющий судьбы

Автор: 7info

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Изображение от pikisuperstar на Freepik

Каждый год в определённый день у нас есть возможность изменить свою жизнь и достичь поставленных целей, пишет Woman.ru. Этот особый день, когда Солнце находится в знаке Овна, а Луна — в знаке Тельца, считается максимально благоприятным для новых начинаний.

В 2024 году такой день выпадает на 10 мая. Астрологи называют его «Акшая Тритья», что в переводе означает «непобедимый третий». В этот день энергия Вселенной особенно позитивна, и его стоит использовать для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и помощь.

Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что рекомендуется делать в этот день:

  1. Начинать новые проекты. Если вы планировали запустить бизнес, инвестировать или реализовать важные проекты, то этот день идеально подходит для старта.
  2. Покупать золото. Во многих культурах покупка золота считается символом богатства и благополучия.
  3. Заниматься благотворительностью. Ваши добрые дела в этот день обещают принести ещё больше пользы.
  4. Практиковать духовные практики. Медитация, молитва или чтение священных текстов помогут укрепить вашу духовную связь.
  5. Заботиться о природе. Посадка деревьев и забота о окружающей среде также считаются благоприятными действиями.

Шаманка также поделилась советами о том, чего следует избегать в этот день:

  1. Негативных мыслей и действий. Старайтесь избегать конфликтов и негатива, стремитесь к гармонии и позитиву.
  2. Игнорирования нужд других. Этот день напоминает о важности быть отзывчивым и чутким к нуждам окружающих.
  3. Нерациональных трат. Несмотря на благоприятные условия для покупок, важно избегать ненужных и необдуманных трат.
  4. Запуска незначительных дел. Сосредоточьтесь на начинаниях, которые имеют долгосрочное значение и важность.

«Акшая Тритья — это время, когда каждый может внести положительные изменения в свою жизнь. Воспользуйтесь этим днём для того, чтобы сделать добрые дела, начать что-то новое и важное, что будет способствовать вашему росту и благополучию на протяжении всего года», — заключила шаманка.

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