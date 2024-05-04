Каждый год в определённый день у нас есть возможность изменить свою жизнь и достичь поставленных целей, пишет Woman.ru. Этот особый день, когда Солнце находится в знаке Овна, а Луна — в знаке Тельца, считается максимально благоприятным для новых начинаний.

В 2024 году такой день выпадает на 10 мая. Астрологи называют его «Акшая Тритья», что в переводе означает «непобедимый третий». В этот день энергия Вселенной особенно позитивна, и его стоит использовать для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и помощь.

Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что рекомендуется делать в этот день:

Начинать новые проекты. Если вы планировали запустить бизнес, инвестировать или реализовать важные проекты, то этот день идеально подходит для старта. Покупать золото. Во многих культурах покупка золота считается символом богатства и благополучия. Заниматься благотворительностью. Ваши добрые дела в этот день обещают принести ещё больше пользы. Практиковать духовные практики. Медитация, молитва или чтение священных текстов помогут укрепить вашу духовную связь. Заботиться о природе. Посадка деревьев и забота о окружающей среде также считаются благоприятными действиями.

Шаманка также поделилась советами о том, чего следует избегать в этот день:

Негативных мыслей и действий. Старайтесь избегать конфликтов и негатива, стремитесь к гармонии и позитиву. Игнорирования нужд других. Этот день напоминает о важности быть отзывчивым и чутким к нуждам окружающих. Нерациональных трат. Несмотря на благоприятные условия для покупок, важно избегать ненужных и необдуманных трат. Запуска незначительных дел. Сосредоточьтесь на начинаниях, которые имеют долгосрочное значение и важность.