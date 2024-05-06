Актер Александр Петров приехал на съемки фильма «Почтарь» в Касимов

Актер Александр Петров приехал в Касимов на съемки фильма «Почтарь». Фото с ним выложила местная жительница Дина Павликова.

Напомним, о съемках военной картины в Касимове стало известно в конце апреля.

Фильм «Почтарь» расскажет историю чудаковатого молодого почтальона из тылового городка. В картине будут сниматься известные российские актёры Александр Петров, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Фёдор Лавров. Автор сценария и режиссер-постановщик – Андрей Разенков.