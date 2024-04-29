Понедельник, 29 апреля, 2024

В Рязанской области начались съёмки фильма с Петровым и Агуреевой

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области стартовали съёмки нового художественного фильма, его рабочее название «Почтарь». Об этом в своём telegram-канале сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.

Производством кинокартины занимаются компании «КИОН», «ТриКита Энтертэйнмент» и «Верчуал Кик студио». К работе съёмочная бригада приступила 29 апреля.

— Действие картины отнесёт зрителей в 1942 год и расскажет историю чудаковатого молодого почтальона из тылового городка. В картине будут сниматься известные российские актёры Александр Петров, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Инга Оболдина, Алексей Розин и Фёдор Лавров. Автор сценария и режиссер-постановщик – Андрей Разенков, — пишет Никитин.

Он обращает внимание, что область впервые принимает у себя производство фильма такого уровня и масштаба. В съёмках содействие окажут рязанские музеи, в массовке примут участие студенты творческих колледжей. Снимать фильм будут в Рязани, Касимове, в селе Константиново и в окрестностях Солотчи.

В Рязанской области начались съёмки фильма с Петровым и Агуреевой

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