Воскресенье, 5 мая, 2024

Залужный опубликовал странное фото с намёком Зеленскому

Автор: 7info

Опубликовано

Фото из телеграм-канала Залужного

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины, неожиданно вернулся в информационное пространство, пишет «Московский комсомолец». Он опубликовал в своих социальных сетях фотографию, которая вызвала интерес и вопросы у экспертов.

На фотографии изображён патрон, в который генерал попал с расстояния 25 метров. Подпись к фото гласит: «Есть ещё порох в пороховницах».

Аналитики в тематических телеграм-каналах считают, что это настораживающий знак. В настоящее время Залужный активно готовится к отъезду в Великобританию, и его возвращение в таком необычном стиле вызывает вопросы.

Публикация была сделана в субботу, 4 мая, и совпала с объявлением МВД России о розыске Владимира Зеленского. Вполне возможно, что эти события связаны между собой: бывший главнокомандующий ВСУ тонко намекает лидеру киевского режима, что если он продолжит проводить жёсткую мобилизацию и открыто уничтожать украинскую армию, то следующий выстрел может быть уже не в патрон, а в его голову.

Эксперты полагают, что Залужный сделал этот шаг осознанно, так как он хорошо понимает все тонкости информационной работы.

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