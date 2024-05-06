Михалков предупредил о попытке элит атаковать Путина, используя героев СВО

Российские элиты могут попытаться атаковать президента Владимира Путина, используя героев спецоперации на Украине, как источник критики. Об этом заявил режиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон», ссылаясь на информацию от надёжных источников.

Михалков напомнил о словах президента, который призвал формировать новую элиту страны из граждан, которые отправились защищать родину в зону СВО, рискуя жизнью и здоровьем. Однако, по мнению режиссёра, всё, что было сказано президентом о смене элит в России, пытаются исказить.

Михалков отметил, что старые элиты будут сопротивляться приходу новых, поскольку они «привыкли жить как жили и предпочитают и дальше так жить». Появилась тенденция, внедрить в сознание людей ощущение опасности от тех, кто будет возвращаться с фронта.

По его словам, атака на Путина включает в себя продвижение целого ряда тезисов. Это не просто информационная кампания, а попытка скомпрометировать сказанное первым лицом государства, пишет «Московский комсомолец».