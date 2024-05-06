Понедельник, 6 мая, 2024

На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек десятилетия

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Одна из крупнейших солнечных вспышек за последнее десятилетие зарегистрирована на Солнце, сообщает 6 мая Лаборатория солнечной астрономии.

Поступают данные о мощной вспышке на Солнце, которая относится к классу X4.5. Это один из самых сильных классов вспышек, зарегистрированных за последние 10 лет, с мая 2014 года. В каталоге отмечено всего четыре более мощных взрыва, отмечают учёные.

Сейчас наблюдается резкий рост потоков рентгеновского излучения, которое измеряется на уровне орбиты Земли. Вспышку также зафиксировали космические телескопы.

Эта вспышка стала продолжением крупнейшего в цикле всплеска солнечной активности, который наблюдается уже около двух суток. Область, где выделяется солнечная энергия, находится в северном полушарии звезды и активно воздействует на Землю.

В данный момент планета уже находится в облаке космической плазмы, что вызывает магнитную бурю. Признаков снижения солнечной активности пока не наблюдается.

Прогнозировать последствия вспышки на данный момент невозможно, поскольку взрыв ещё продолжается. Предварительно признаков выбросов массы не обнаружено, но это пока неточно. Однако есть высокий риск прихода потоков тяжёлых частиц, которые могут воздействовать на электронику космических аппаратов. Для событий такого класса это почти обязательное явление.

Информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

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