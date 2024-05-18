Суббота, 18 мая, 2024

Проехавшую по Рязани колонну мотоциклистов сняли на видео

Автор: 7info

Опубликовано

В субботу, 18 мая, в Рязани байкеры открыли летний мотосезон.

Колонну мотоциклистов, ехавших по улице Новой, снял на видео подписчик группы «Новости Рязани 7info» ВКонтакте.

На записи видно, что байкеры движутся в сторону выезда на Солотчу.

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