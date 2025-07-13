В Челябинской области во время пожара погибли два человека, в том числе и очевидец происшествия, пытавшийся оказать помощь. Об этом сообщил телеграм-канал регионального управления МЧС России.

На улице Карла Маркса в посёлке Фершампенуаз произошёл крупный пожар. Загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня.

В результате трагедии погибли два человека — владелец дома и очевидец, который пытался помочь при пожаре. Внутри дома также находилась женщина, ей удалось спастись благодаря помощи других очевидцев.

Пожар ликвидирован на площади 270 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.