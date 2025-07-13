Жара отступает, в Центральной России начнётся постепенное понижение температуры

Пик экстремальной жары в Центральной России пройден, и в ближайшее время температура начнёт медленно снижаться. Об этом сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня 13 июля на синоптическую ситуацию в регионе будет влиять атмосферный фронт окклюзии. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, а во второй половине дня — кратковременные грозовые ливни.

Осадки могут достигать 9–14 литров на квадратный метр.

Ветер будет восточный, 3–8 м/с, при грозе — с порывами. Температура воздуха останется высокой — от +29 до +34 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм рт. ст.