В Рязанскую ОДКБ закупят дополнительное оборудование для ожогового отделения — Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой.

Глава региона Павел Малков вместе с зампредом Правительства — министром здравоохранения области Александром Пшенниковым пообщался с юными пациентами и их родителями, осмотрел приемный покой, травматологический пункт, хирургическое, онкологическое, паллиативное, ожоговое и другие отделения.



Губернатор по итогам рабочего визита в медучреждение отметил: «Больница в полном порядке, спасибо главному врачу Инне Николаевне Лебедевой и всему коллективу учреждения. Договорились о дальнейшем развитии. На месте определили, что в ближайшее время закупим дополнительное оборудование для ожогового отделения, а также новый рентген-аппарат для операционной. В 2027-2028 гг запланировано дальнейшее масштабное обновление оборудования по национальному проекту «Семья»: переоснастим отделение детской реанимации и операционный блок. Главное — в учреждении прекрасный коллектив, а все запросы по дополнительному оснащению и оборудованию обязательно удовлетворим. Всем маленьким пациентам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!»



По словам Губернатора, ключевой вопрос — строительство нового инфекционного корпуса, необходимо прорабатывать возможность поддержки на федеральном уровне