Автомобиль, дом, хозпостройки и сено сгорели за сутки в Рязанской области

В Рязанской области за 12 июля произошло 11 пожаров, из них 6 загораний мусора и травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В поселке Центрального отделения совхоза Фрунзенский Михайловского муниципального округа примерно в 02:00 загорелась хозпостройка. Пожар тушили 5 человек и 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил здание в 48 квадратных метров.

В селе Дудкино Чучковского района в 11:35 произошел пожар в жилом доме. Огонь ликвидировали 6 человек и 3 единицы техники. Огонь повредил площадь в 24 квадратных метра.

В селе Студенки Александро-Невского района примерно в 14:00 загорелся жилой дом. На вызов выезжали 9 человек и 3 единицы техники. Огонь полностью уничтожил жилой дом, хозпостройку и сено в тюках. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров.

В селе Алеканово Рязанского района в 14:50 горел автомобиль. В тушении участвовали 3 человека и 2 единицы техники. Огонь повредил площадь в 2 квадратных метра.

Ночью 12 июля в 00:31 загорелся многоквартирный жилой дом в селе Красный Угол в Сапожковском районе. На вызов выезжали 6 человек и 3 единицы техники. В результате пожара огнем поврежден дом. Общая площадь пожара 300 метров квадратных. На пожаре погиб мужчина 1961 года рождения и пострадала женщина 1965 года рождения.