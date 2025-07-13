Rockstar может готовить обновлённые версии GTA IV и Red Dead Redemption 2

В игровых СМИ уже давно циркулируют слухи о том, что Rockstar Games работает над обновлёнными версиями двух своих культовых игр — Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption 2. До недавнего времени это были лишь спекуляции, но теперь в сети появились факты, которые могут свидетельствовать о реальности этих проектов. Об этом пишет rutab.net.

GTA IV на PlayStation 4?

Первая зацепка была замечена на официальном сайте технической поддержки GTA IV. На короткое время в списке поддерживаемых платформ появилась PlayStation 4 — что весьма необычно, поскольку игра о Нико Беллике официально выходила только на PC, PlayStation 3 и Xbox 360. PS4 никогда не входила в число целевых платформ, и её упоминание выглядит как минимум подозрительно.

Похожая ситуация произошла и с Red Dead Redemption 2. На её странице поддержки неожиданно появился раздел под названием «миграция онлайн», что сразу вызвало интерес у фанатов. Такая функция хорошо знакома игрокам по GTA V — она позволяет переносить прогресс между поколениями консолей. Сейчас RDR2 доступна на PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series X/S через обратную совместимость. Упоминание «миграции» может намекать на полноценную обновлённую версию для нового поколения.

Утечка или ошибка?

Как это часто бывает, обе страницы были оперативно изменены, и упомянутые данные исчезли. Это можно трактовать как техническую ошибку… или как преждевременную утечку информации. К счастью, внимательные пользователи успели сделать скриншоты, прежде чем изменения были удалены.

Если возможный порт GTA IV на PS4 вызывает у многих удивление (особенно на фоне существования PS5), то обновление Red Dead Redemption 2 воспринимается куда более логично и ожидаемо. Несмотря на то что игре уже несколько лет, она до сих пор впечатляет визуально, и на более мощных консолях могла бы раскрыться по-новому.

Фанаты давно мечтают о 60 кадрах в секунду на PS5 и Xbox Series X/S, а также о других улучшениях — возможно, в духе переиздания GTA V. Пока неясно, будут ли эти апгрейды бесплатными, или за них придётся платить отдельно.