Ещё трое несовершеннолетних подозреваемых появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

В уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились ещё три фигуранта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, все трое — несовершеннолетние, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определённых действий», — говорится в документе.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что избранная мера пресечения другим участникам дела была продлена до 14 октября 2025 года. Молодым людям также предъявлены обвинения в избиении граждан азиатской внешности.

Подробности дела

Как ранее сообщала ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88». По данным спецслужбы, они вели разведку по адресам проживания и работы Симоньян и Собчак.

В ходе следствия задержанные признались, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины. За каждое убийство, по их словам, им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Всего по делу проходят восемь человек. Помимо подготовки к убийству, им также инкриминируется избиение людей азиатской внешности.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты:

– автомат Калашникова и 90 патронов к нему,

– ножи, кастеты, резиновые дубинки,

– наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой,

– литература экстремистского содержания,

– а также средства связи и компьютеры с данными, подтверждающими подготовку преступлений.