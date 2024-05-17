Пятница, 17 мая, 2024

Занимающуюся сексом на пляже пару окатили холодной водой в Сочи

Автор: 7info

Опубликовано

В Сочи сотрудник пляжа окатил водой пару, занимавшуюся сексом на виду у отдыхающих. Об инциденте сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, плотским утехам пара начала предаваться, не обращая внимание на многочисленных соседей, среди которых находились дети.

Посетители пожаловались работнику пляжа, мужчина принял радикальные меры — «окатил разгоряченных холодной водой из ведра, в надежде, что антигерои придут в себя».

О реакции на произошедшее правоохранителей на данный момент неизвестно.

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