В Сочи сотрудник пляжа окатил водой пару, занимавшуюся сексом на виду у отдыхающих. Об инциденте сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, плотским утехам пара начала предаваться, не обращая внимание на многочисленных соседей, среди которых находились дети.

Посетители пожаловались работнику пляжа, мужчина принял радикальные меры — «окатил разгоряченных холодной водой из ведра, в надежде, что антигерои придут в себя».

О реакции на произошедшее правоохранителей на данный момент неизвестно.