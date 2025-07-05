В ОКБ им. Семашко откроется отделение рефракционной лазерной хирургии

Первое в Рязанской области отделение рефракционной лазерной хирургии откроется в Рязани, в ОКБ имени Семашко. Об этом написал ВКонтакте ректор РязГМУ им. Павлова Роман Калинин.

На данный момент для нового отделения закупили фемтосекундную лазерную систему для коррекции близорукости и астигматизма с интегрированной системой предоперационной углубленной диагностики и интраоперационного контроля. По словам Калинина, в России таких систем, отличающихся высокой точностью, всего четыре.

Оборудование позволит проводить комплексное обследование глаза, оценку сетчатки и коррекцию зрения в одном месте. Это, безусловно, большой шаг для развития рязанской офтальмологии.

Сейчас рабочие завершают ремонт помещений, где откроется новое отделение ОКБ им. Семашко.